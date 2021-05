Arisa felice con Andrea Di Carlo che ha avuto un fidanzato ma questo non la spaventa

Arisa è tornata con Andrea Di Carlo, è felice con lui, sembra che abbiano risolto i loro piccoli problemi. A Io Donna la cantante ha raccontato del loro legame, dell’amore che le ha tolto tutte le paure. Arisa affronta un argomento che era sulla bocca di molti: Andrea ha avuto un fidanzato per molto tempo, una cosa che non la spaventa. Superata la crisi di coppia adesso ci sono ben altre parole, altre dichiarazioni, e sono d’amore. Ricorda la sera che erano al ristorante insieme e con loro altre persone, lo guardava e pensava fosse un fenomeno. Andrea Di Carlo si era da poco lasciato con il suo ragazzo: “L’ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita, nel prendersi quello che vuole”.

ARISA PRONTA A SPOSARE ANDREA DI CARLO

Lui aveva anche un’ex moglie e tre figli ma dell’ex fidanzato dice: “Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura. So che sono di passaggio su questa terra, per cui la vita voglio viverla appieno”. La cantante lucana ha confidato i suoi pensieri: “Quando parliamo della sessualità, siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l’amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento, che fai? Ti tiri indietro?”.

A questo punto tutto si chiedono se si sposeranno davvero o se non parlano più di matrimonio. Arisa ripete che Andrea corre ma lei lo vuole sposare davvero però non come desidera lui, nessun matrimonio importante ma solo con le loro famiglie, è un matrimonio che desidera regalare ai suoi genitori. Quindi si sposeranno ma sarà una cerimonia intima a Pantano di Pignola, solo dopo penseranno alla festa con gli amici: “Il matrimonio è bello in purezza. E se posso dire anche in povertà”.

“Lui sa cosa piace a me, io cosa piace a lui. La cura è sentire che lui è con te, anche se è a distanza. È la prima volta che mi succede. Lui pensa a cosa devo fare, a dove devo andare” Arisa è innamorata davvero.