Arisa e Andrea insieme in Basilicata per la Pasqua, il pranzo è in famiglia

Arisa e Andrea Di Carlo hanno avuto bisogno di una crisi e di lasciarsi per tornare insieme più forti e innamorati che mai. La coppia ci riprova con maggiore consapevolezza e trascorre la Pasqua in Basilicata con la famiglia della cantante. Tra le storie Instagram di ieri gli auguri di Arisa con il papà e con la mamma, ci sono anche i cani, poi tra un telegiornale e una battuta mostra Andrea Di Carlo, un’immagine veloce ma non per caso. Presentazioni fatte, il suo manager e fidanzato è arrivato in Basilicata, ha conosciuto la famiglia, ha passato con loro un giorno importante, il tutto con il massimo della semplicità, come sempre se sui social c’è Arisa.

ARISA E ANDREA DI CARLO DI NUOVO INSIEME PER LA PASQUA IN FAMIGLIA

Prima a casa di lui che ha condiviso le foto con Arisa nel letto confidando che quando si è felici è necessario farci caso, poi la partenza per il paesino della Lucania, luogo che la cantante ovviamente adora. “E ritorno da te, dal silenzio che è in me” e Di Carlo non perde l’occasione per dire in musica ciò che prova.

Questa volta è Arisa ad avere fatto un gran passo e lui non può che essere felice. Sono insieme a Pignola, circondati dal verde, e poco importa se non c’è il sole. Lui vorrebbe più dimostrazioni plateali, lei da sempre è molto riservata ma un po’ cede.

“Metterò il peggio di me dentro una crisalide per non farti più male se lo farai anche te” ed è sempre il manager a rubare i versi di una canzone per dedicarli alla sua fidanzata. Chissà se questa volta riusciranno a trovare il giusto equilibrio e magari si sentiranno pronti per dedicarsi ai preparativi per il matrimonio. Le nozze erano previste per settembre.