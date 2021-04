La dedica di Andrea Di Carlo ad Arisa: è di nuovo amore?

Tra le storie Instagram di Andrea Di Carlo una dedica d’amore ad Arisa, questa volta non ci sono dubbi ed è romanticissimo il manager (foto). Tra le canzoni sanremesi di Noemi e Madame spunta la foto di Andrea di spalle in uno scatto con Arisa e non manca il brano dedicato. Laura Pausini canta: “Chi si ama lo sa serve incanto e realtà, a volte basta quello che c’è…” e forse lo hanno capito entrambi che a volte basta quello che c’è. La loro storia d’amore gira da un po’ tra i gossip, soprattutto dopo le lacrime della cantante e le dichiarazioni di Andrea Di Carlo. La crisi sembra superata ed è la rivista Chi a immortalare la coppia che sembra darsi una seconda possibilità. Non c’è ancora la loro conferma ma tutto fa immaginare che potrebbero anche riprendere i preparativi per il matrimonio.

ARISA E ANDREA DI CARLO DI NUOVO INSIEME

Sul dito di Arisa è spuntato di nuovo l’anello di fidanzamento, quello che lui in piena crisi si era ripreso annunciando che non ci sarebbe stato più nessun matrimonio.

Chissà se prima o poi ci spiegheranno anche il seguito dopo i dettagli del loro amore, i dispiaceri di lui che vorrebbe vedere anche sul profilo social della cantante qualche scatto di loro due insieme, qualche dichiarazione d’amore. A dispetto delle sue canzoni d’amore Arisa sembra invece molto più riservata, chissà se troveranno la giusta misura. Per il momento Andrea sembra fermo sulle sue posizioni ma ha commentato che dovevano rivedersi, era necessario.

I fan della cantante non attendano altro che vederla finalmente serena, felice, realizzata anche in amore. Sembrava importante la loro storia e forse lo è ancora. Al di là del gossip e delle foto dei paparazzi c’è la dedica d’amore di Andrea, chissà cosa risponderà Arisa.