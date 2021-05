Addio burrascoso tra Arisa e Andrea Di Carlo, è finita per sempre

E’ finita di nuovo e questa volta sembra sia addio per sempre tra Arisa e Andrea Di Carlo, lo riporta la rivista Chi parlando di lite tra l’ex coppia. Non è finita benissimo tra la cantante e il manager, un fine settimana burrascoso, ma la separazione risale forse a una decina di giorni fa e non all’ultimo fine settimana. Sembra sia stata Arisa a scrivere la parola fine al loro amore, forse non solo spaventata dalla fretta di Andrea Di Carlo di sposarla. Non è bastato fare pace, non è bastata la Pasqua trascorsa insieme nel paesino di Arisa, con la sua famiglia. Non sono bastate le presentazioni e la voglia di creare una famiglia. Sembra quindi che sia stata lei a lasciare l’uomo che avrebbe dovuto sposare il 2 settembre e che lui non l’abbia presa bene.

LE PAROLE DI ANDREA DI CARLO SU CHI LASCIA

“Non pensare mai a chi ti lascia e va via, pensa a chi c’era e rimarrà per sempre, i bambini ti insegnano a mantenere le promesse” il post del manager sembra chiaro ed è evidente che c’è rimasto male. Alla cantante lucana aveva regalato quello che aveva definito un anello importante. Era pronto a sposarsi di nuovo ma nonostante lei avesse in questo periodo lo stesso desiderio è andata via.

Sui rispettivi profili social non c’è più nemmeno una loro foto insieme, hanno cancellato tutto, forse non era un amore così grande o forse uno dei due ha sofferto troppo e non voleva più ricordare nulla del loro legame. Finisce davvero così tra loro due o prima o poi assisteremo ad una nuova riconciliazione?

“Non mi va più tanto di stare da sola, inizio a vedere molte delle mie colleghe sistemate…” aveva confidato Rosalba ma non è bastato Andrea a farle immaginare una vita in due.