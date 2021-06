La notizia del matrimonio di Alessandra Mastronardi l’ha messa in difficoltà coi parenti

Il gossip può causare problemi anche quando è positivo come nel caso del matrimonio di Alessandra Mastronardi. L’attrice ha confermato le nozze con Ross McCall ma ha anche spiegato che l’annuncio fatto dalla stampa l’ha messa in grande difficoltà con i parenti, con la famiglia. In molti hanno pensato che la Mastronardi non li avessi invitati alle nozze. Lo sposo è scozzese ma Alessandra Mastronardi è di origini napoletane. Era stata annunciata anche la data del matrimonio ma i parenti non avevano ricevuto l’invito e lei racconta alla rivista F che questo l’ha messa in una situazione molto scomoda.

E’ VERO, ALESSANDRA MASTRONARDI E ROSS McCALL SI SPOSANO

“Questa notizia mi ha messo in una condizione scomodissima, coi parenti che pensavano non li avessi invitati – e confida – Sono napoletana di origine e da noi non puoi sposarti senza dirlo prima a uno zio di terzo grado”. Però è tutto vero: “È vero che mi ha chiesto di sposarlo, è vero che gli ho detto di sì, ma non so quando, dipende molto dalla situazione Covid e dal lavoro”.

Ma quando si sposeranno? “Potrebbe accadere all’improvviso, o fra un anno o due: non ci siamo posti un termine. Vorremmo un momento romantico, privato e personale, e uno bello per i famigliari e gli amici”. Vogliono evitare la curiosità di tutti ma Alessandra Mastronardi rivela che è anche pronta a diventare mamma e certo su questa cosa non può esserci una data. I progetti però sono tutti importanti per lei che a 35 anni può ritenersi soddisfatta nel privato e nel lavoro.

Abbiamo iniziato a conoscerla e apprezzare il suo talento con la popolare fiction I Cesaroni, era il 2006, poi sono arrivati tanti altri ruoli e L’Allieva sulla Rai ha aggiunto molto alla sua fama. Ovviamente per lei è solo l’inizio.