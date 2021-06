Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi un anno dopo lo scandalo: l’incontro a Capri

Un anno fa le riviste di Cronaca Rosa e i siti dedicati al mondo della tv e del gossip hanno dedicato pagine e pagine a quella che sembrava dover essere la storia dell’estate. Ma in realtà si è concluso tutto con un gran parlare: tanti rumors, tante deduzioni ma pochi fatti perchè tra Alessia Marcuzzi e Stefano de Martino non c’è mai stato nulla. Nessuna relazione clandestina, nessun tradimento, nessuna scoperta bizzarra da parte di Belen nel famoso tablet di cui tanto si era parlato. La stessa Rodriguez non aveva confermato questa relazione, anzi. Si era schierata dalla parte di Alessia, parlandone solo bene. A un anno di distanza, dopo aver negato ogni possibile illazione, Alessia e Stefano si sono incontrati per caso a Capri e i paparazzi non si sono certo persi questo momento.

In occasione del compleanno del marito di Alessia infatti, è stata organizzata una piccola festa proprio sull’isola, e Stefano, che si trovava nello stesso posto proprio in quei giorni, ha incontrato per caso la coppia. A ricostruire i movimenti della coppia e del conduttore, ci ha pensato la rivista Chi che ha anche pubblicato alcuni scatti di quei giorni.

Un anno dopo a Capri: Stefano de Martino incontra per caso Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi

La rivista Chi propone una ricostruzione dei fatti, mostrando anche le foto di un abbraccio tra Stefano de Martino e Paolo Calabresi Marconi, il festeggiato.