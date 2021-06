Amedeo Goria presenta la sua fidanzata e non ci risparmia i dettagli

Da qualche mese Amedeo Goria ha una nuova fidanzata, lei è Vera Milaes ed è ben più giovane di lui. Amedeo Goria ha 67 anni, la bella modella di origini moldave ne ha 36. 31 anni di differenza possono essere un problema per la coppia? Ovvio che no e infatti il giornalista sportivo racconta alla rivista Nuovo che tutto procede a gonfie vele tra loto, soprattutto nell’intimità. E’ nota la passione dell’ex marito di Maria Teresa Ruta per le donne, soprattutto per le ragazze; è per questo che è finito il loro matrimonio, per i troppi tradimenti. L’attrazione quindi è alla base di tutto anche in questo nuovo legame ma c’è altro: Vera desidera diventare mamma, c’è stato un momento in cui ha anche pensato di essere incinta ma quando ha scoperto che era solo un falso allarme lui le ha spiegato che non vuole un altro figlio.

AMEDEO GORIA E LA GIOVANE FIDANZATA

Al settimanale Nuovo le confidenze di Goria: “Tra noi c’è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l’amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità”. Gran soddisfazione quindi per il giornalista che spiega anche qual è il suo segreto: “Il mio segreto? Non bevo e non uso droghe. Finché avrò voglia di fare l’amore, lo farò”. Non è tutto e qui ci viene in mente Maria Teresa Ruta e quante volte deve averlo perdonato: “Quando sono in giro e vedo una ragazza che mi piace sento dentro di me il forte impulso di conquistarla e di sedurla: questo mi fa stare bene e mi rende felice”.

Anche Vera sembra molto presa da questa storia d’amore, al punto che vorrebbe un figlio da Amedeo Goria. “La paternità per me è un capitolo chiuso” è stara la risposta.