Da Nuovo le parole di Jessica Antonini: Davide è gay ma non lo sa

Negli ultimi giorni Jessica Antonini è tornata a parlare della sua relazione con Davide Lorusso, spiegando che tra loro le cose non sono andate bene e facendo anche molte accuse all’ex corteggiatore. Jessica infatti ha postato alcune immagini che dimostrano che Davide si stesse sentendo anche con altre ragazze e che da tempo avrebbe voluto interrompere la relazione. Jessica inoltre ha raccontato che Davide è scomparso all’improvviso senza dare notizie e senza dirle nulla sulla loro relazione. Oggi poi un’altra bomba. Jessica infatti ha rilasciato una intervista su Nuovo, che le dedica un lungo servizio alla coppia. Il titolone per questo articolo sta facendo molto discutere: “Lui non lo sa ma è gay” avrebbe detto Jessica alla rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Per il momento Davide non ha commentato in nessun modo le dichiarazioni fatte dalla sua ex sulla rivista Nuovo.

Le parole di Jessica Antonini: Davide è gay ma non lo sa

Clamorose rivelazioni di Jessica Antonini. La ex tronista di Uomini e donne per la prima volta rompe il silenzio e rivela come e perché è finita la relazione con Davide Lorusso, il corteggiatore che aveva scelto negli studi di Maria De Filippi. Un racconto da non perdere, in edicola sul prossimo numero di NUOVO

L’ex tronista però dai social ha fatto sapere che il titolo di questo articolo non è una frase che lei ha dichiarato, non è un suo virgolettato per cui ci tiene a precisarlo, visto che in poche ore le sono arrivate diverse accuse. L’ex tronista aggiunge che leggendo l’articolo si capirà meglio il suo discorso, come le ha spiegato il direttore della rivista. Insomma un titolo a effetto che però non ha nulla a che fare, almeno secondo le parole della Antonini, con quello che lei ha detto sulla fine della storia con Davide.