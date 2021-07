Belen e Antonino commossi mostrano la culla di Luna Marì

Ultimi momenti pieni di emozione per Belen e Antonino prima della nascita della figlia. La piccola Luna Marì sta per arrivare e Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese pubblicano la culla scelta per la loro piccolina. “Mi commuovo” scrive il papà che non vede l’ora di tenere tra le braccia sua figlia e che adesso più che mai continua a coccolare la sua compagna. Belen attende la nascita di Luna Marì da un momento all’altro, credeva che non sarebbe arrivata all’ultima settima di gravidanza, che la bimba sarebbe nata un po’ prima, come Santiago. Il parto di Belen è previsto entra metà luglio, per la scadenza manca davvero pochissimo tempo, pochi giorni, una settimana ma trattandosi di un parto naturale ogni momento può essere quello giusto.

L’EMOZIONE DI BELEN RODRIGUEZ E ANTONINO SPINALBESE PER LA NASCITA DELLA FIGLIA

Mentre Belen si limita a postare solo qualche scatto ogni tanto perché desidera vivere questo momento con più riserbo, Antonino regala qualche immagine in più. E’ tenerissima la sua ultima foto su Instagram. Lui e Belen riflessi nell’acqua della piscina con il pancione così evidente e le loro mani intrecciate. Per questa estate la showgirl argentina ovviamente non si è allontanata troppo da casa, ha preso in affitto una meravigliosa villa e lì c’è tutta la sua famiglia, arrivano spesso gli amici più cari e soprattutto c’è Santiago che si diverte.

Manca pochissimo al parto di Belen Rodriguez e la showgirl inizia a pubblicare un po’ del corredino previsto per la piccola ma è la culla Honey che tutti ammirano. Davvero la coppia userà questa culla per la figlia? E’ una culla che fa molta scena, che potrà accogliere la bimba fino ai 7 mesi di vita. Una treccia rosa fa da paracolpi ma è solo l’inizio per Belen che tra lenzuola, copertine e tutine ci mostrerà un po’ di cosine tenere.