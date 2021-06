L’ex fidanzata di Antonino Spinalbese ha ricevuto la telefonata di Belen, una delusione

Quando Antonino Spinalbese ha conosciuto Belen Rodriguez ci sembra di capire che non fosse più fidanzato e infatti la sua ex fidanzata alla rivista DiPiù racconta che è stata lei a lasciarlo. La sua delusione nei confronti di Antonino però resta e Chiara spiega perché. Inoltre, racconta della telefonata ricevuta da Belen, quella l’ha trovata davvero fuori luogo e non ci sembra abbia torto. Chiara Maria Mannarino è l’ex fidanzata di Antonino ed è a poche settimane dalla nascita di Luna Marì che rivela cosa è accaduto agli inizi della storia d’amore tra Belen e il suo ex. Svela la sua delusione perché Spinalbese subito dopo è sparito, perché innamorato della Rodriguez si è dimenticato per sempre di lei, ma poi aggiunge che Antonino per lei ha sofferto, che è stata lei a lasciarlo perché qualcosa si era rotto.

CHIARA L’EX FIDANZATA DI ANTONINO SPINALBESE

Il punto più interessante per il gossip diventa quindi un altro: la telefonata di Bene a Chiara. Ricordiamo che all’inizio della famosa storia d’amore Chiara scrisse un post sui social. In tante le dicevano che non poteva paragonarsi a Belen, che era ovvio che lui si fosse innamorato della showgirl. Cattiverie che ovviamente fanno male. “Ho scritto un messaggio sui social in cui ho detto: “Non mi sento inferiore a nessuno”. Nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen”.

Ed ecco cosa le avrebbe detto Belen: “Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella telefonata fuori luogo. Ho detto a Belen: “Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?” A quel punto non ci siamo più sentiti”.

C’è però altro, Chiara è rimasta delusa dall’assenza di Spinalbese anche quando è morta la sua nonna che per lei era come una seconda mamma. Dopo 4 anni d’amore e relative presentazioni in famiglia ignorarsi è davvero poco carino.