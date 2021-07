Scoppia un’altra coppia di Uomini e Donne: Samantha e Alessio si sono lasciati, i motivi

Scoppia un’altra coppia di Uomini e Donne! L’estate non porta bene a Samantha Curcio e Alessio Cennicola che a quanto pare, si sono lasciati! Da settimane si parlava della possibile fine di questa relazione. Sui social erano comparse anche delle foto che ritraevano Alessio al fianco di una ragazza che non era Samantha ( in atteggiamenti molto intimi). L’ex corteggiatore aveva detto che si trattava di una sua amica, una ragazza che fa parte della sua vita da anni. E anche Samantha aveva spiegato che in quelle foto non c’era nulla di male ma che comunque c’erano diversi problemi tra lei e Alessio. Oggi l’ex tronista, ha comunicato che la storia tra lei e Alessio è terminata.

Alle 5 di questa mattina la Curcio sui social, ha scelto di raccontare quello che è successo e sta succedendo tra lei e Alessio. Non sta affrontando un momento difficile ma è giusto che le persone che la seguono, sappiano quello che sta succedendo. “Non avrei mai pensato di dover scrivere questo, è invece la vita è imprevedibile” ha scritto Samantha sui social questa mattina. Poi ha raccontato i motivi per i quali tra lei e Alessio, a tre mesi dalla scelta, le cose non hanno funzionato.

Samantha e Alessio si sono lasciati: i motivi della rottura

“Non riesco a stare in una relazione in cu manca il bacio del buongiorno e anche quello della buonanotte” ha detto l’ex tronista che anche nelle passate settimane aveva parlato di problemi di coppia da superare. Ma non solo. Samantha spiega che Alessio non le ha mai dato le attenzioni che una donna in una relazione dovrebbe avere, persino degli abbracci. “Non riesco a rimanere se i pianti superano i sorrisi” ha continuato Samantha spiegando di come sia stato comunque difficile per lei chiudere la relazione. La Curcio ha spiegato che dal suo punto di vista due persone che si amano davvero, trovano il modo per stare insieme anche nella tempesta e invece per lei e Alessio non è successo.

La Curcio nel suo sfogo, dice anche di aver delle colpe, perchè ha offeso il suo fidanzato. Lo ha malgiudicato e ha detto delle cose di cui si è pentita. Ma non riesce a stare con una persona che mette prima la discoteca e poi la storia d’amore con la sua donna. “Siamo due persone totalmente opposte” aggiunge Samantha che conferma anche di non avere gradito le foto arrivate sui social, del suo fidanzato con un’altra donna.

Non solo, Samantha ha scritto che avrebbe dovuto aspettare fino a lunedì per un confronto, dopo più di una settimana di silenzio. Si è sentita sola, tanto da pubblicare sui social anche una foto che la mostrava in giro per divertirsi mentre lei era a casa, una cosa che definisce “patetica” alla sua età. E poi conclude con la frase più amara: “Non tutte le favole hanno il lieto fine.”