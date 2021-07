Crisi tra Laura Chiatti e Marco Bocci, lei risponde con una foto

A intervalli più o meno regolari arrivano per Laura Chiatti e Marco Bocci le voci di una presunta crisi. Puntualmente è lei a smentire ma da un po’ di tempo la Chiatti aveva smesso facendo così aumentare i pettegolezzi. Marco Bocci è impegnato con il suo tour teatrale, stanchissimo, sempre in viaggio e concentrato. Mancano da tempo i commenti pieni d’amore tra loro due e di recente sembra che Laura Chiatti non abbia dato importanza a una storia postata da suo marito. Troppi indizi per gli appassionati del gossip e per chi non gradisce la felicità altrui ma cosa c’è di vero? Come sempre la verità la conoscono solo i diretti interessati e intanto Marco e Laura continuano a pubblicare le foto con i loro bellissimi figli, mai una foto tutti e quattro insieme. Intanto, la splendida attrice continua ad incassare anche i commenti di chi nota che è troppo magra, nonostante lei abbia spiegato che ha perso peso per le sue intolleranze e che adesso si sente benissimo.

IL POST DI LAURA CHIATTI CHE HA FATTO SPETTEGOLARE

C’è poi il post pubblicato ieri, quello in cui Laura Chiatti ha taggato un’amica: “Parlarsi attraverso i post- La nuova frontiera del disagio sentimentale”. In tanti hanno pensato che fosse una frecciatina per suo marito. Intanto, Marco Bocci continua a non commentare, poi finalmente la foto che dovrebbe zittire tutti.

Laura Chiatti e Marco Bocci sono in auto con i loro bambini, molto probabilmente non è una foto recente ma il commento dice tutto. “Una vita di attese” sono le parole che ha usato Laura volendo ovviamente intendere che se Marco non è con lei lo attende come sempre. Fanno un lavoro che spesso li tiene lontano l’uno dall’altra, niente di così strano ma non tutti credono a questa versione e il gossip prosegue.