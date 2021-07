Anche Castrovilli si sposa: la proposta di matrimonio all’ex Miss Italia

Con Gaetano Castrovilli siamo all’ennesimo matrimonio dopo gli Euro 2020 ma per il calciatore al momento c’è solo la proposta di matrimonio alla bellissima Rachele Risaliti. L’ex Miss Italia non vedeva l’ora di ricevere la dolce proposta e l’anello; la coppia è legata da circa due anni ma ha già deciso di vivere per sempre insieme e così Gaetano Castrovilli dopo la vittoria ha pensato a come lasciare senza fiato la sua fidanzata. Il calciatore della Fiorentina ha organizzato una cena molto romantica su un terrazzo panoramico di Firenze, ha scelto rose rosse e candele e ovviamente l’anello giusto per la sua Rachele. Si è inginocchiato e un attimo dopo la Risaliti aveva già detto sì. Lei era già in bianco e sui social ha mostrato tutta la sua emozione, la felicità per avere vissuto quel momento.

RACHELE RACITI MOSTRA L’ANELLO DI FIDANZAMENTO DI CASTROVILLI

Mascherina sugli occhi per Rachele e così Gaetano l’ha guidata sul terrazzo con vista sulla cupola di Santa Maria del Fiore. La scritta “Marry Me” composta con le rose rosse, ma a tutti sarebbe piaciuto un italiano perfetto con “Sposami”. Tutto secondo copione con lui che si inginocchia e le porge l’anello. L’abbraccio, il bacio, le lacrime, il sì e lei che scrive: “E’ tutto un sogno, infinitamente sì”.

Una serata romantica che forse l’ex Miss Italia non si aspettava. La convocazione agli Europei arrivata all’improvviso, il cambio di programma, poi la vittoria e alla fine la conclusione più dolce, magari suggerita anche da tutti i matrimoni del dopo Euro 2020.

I primi a dire sì sull’altare sono stati Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, poi Marco Verratti e Jessica Aidi, quindi Stefano Sensi e Giulia Amodio e adesso è il momento di organizzare le nozze di Castrovilli e della splendida Risaliti. Per il momento sono finiti i sì?