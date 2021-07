Per Bernardeschi e Veronica Ciardi anche il battesimo di Lena: presentano per la prima volta la seconda figlia

Non è una notizia dell’ultima ora quella relativa al matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi. C’è però da dire che il calciatore, oltre a stupire per il suo look, ha anche lasciato tutti sbigottiti per un altro motivo. In pochi infatti sapevano che lui e Veronica Ciardi avessero avuto un altro figlio, per la precisione un’altra figlia, la piccola Lena. La bambina era in braccio al suo papà ieri nel Duomo di Carrara dove si è celebrata la messa e, stando a quello che si è visto durante la celebrazione, la bambina ha anche ricevuto il battesimo. La Messa è stata celebrata da don Luigi Sparapani, che conosce bene gli sposini ed è anche tifoso juventino. Il calciatore e l’ex gieffina sono stati molto attenti a tenere per loro questo “segreto” che è stato rivelato proprio nel giorno delle nozze. Secondo quanto riportano TgR Rai Toscana e diversi organi di informazione da Corriere.it a LaNazione.it, sarebbero genitori non solo di Deva ma anche di Lena. Tutto confermato dalle primissime immagini che arrivano dalla celebrazione di ieri quando il calciatore appunto, si è mostrato con la piccola di casa.

Dopo la piccola Deva arriva anche Lena: è bis per Veronica Ciardi e Bernardeschi

Il 19 marzo il calciatore aveva dedicato un post alla sua prima figlia, Deva, scrivendo su Instagram: “Da quando ci sei vedo il mondo attraverso di te e ogni cosa prende nuova forma. Tu sei ogni giorno una versione migliore di me stesso. Nelle tue manine è custodito il regalo più prezioso che la vita possa fare a un uomo, il futuro, la possibilità e la speranza di migliorare il mondo attraverso i propri figli. Estensione autonoma del mio cuore e della mia anima. Sei radicata in me.

Ed io sono orgoglioso di essere padre, tuo padre“.

La bambina, che compare in un video pubblicato su Twitter dalla giornalista Sara Meini, sarebbe nata nel mese di maggio e ieri, durante la celebrazione del matrimonio dei suoi genitori, avrebbe ricevuto anche il battesimo. Doppia festa quindi per Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi.