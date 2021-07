Il look di Bernardeschi nel giorno del suo matrimonio lascia tutti senza parole

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sono marito e moglie! Neppure il tempo di riprendersi dalle gioie per la vittoria di Euro 2020 che è già tempo di nuove emozioni! Oggi le nozze e sui social, non si parla d’altro: il look scelto dal calciatore della nazionale infatti, ha lasciato tutti senza parole. Il motivo? Oltre al colore dell’abito, è parecchio singolare la scelta del vestito. L’ironia su twitter ha portato il calciatore in tendenza e tutti si chiedono che cosa si sia messo addosso. Non si capisce se si tratta di un vestito con una gonna, di una giacca particolare. Abiti di questo genere se ne sono visti ben pochi in giro! Di certo sarà stato firmato da un grande stilista, su questo abbiamo pochi dubbi. Ma non sta piacendo moltissimo a chi sta seguendo in diretta le immagini che arrivano dalla tv e dai social delle nozze! Tra l’altro anche i capelli di quel giallo acceso, rendono tutto ancora più singolare…Ma come si suol dire in questi casi: se piace a lui!

E non finisce qui, il calciatore, oltre a presentarsi in chiesa con un look davvero particolare, è arrivato anche in ritardo e ha fatto aspettare la sposa…

Le prime immagini del matrimonio di Bernardeschi e Veronica Ciardi

Guardando il video in realtà, si può notare che si tratta di una giacca bicolore che in qualche modo crea questo effetto gonna allargandosi in basso che non sta convincendo moltissimo i criticoni che hanno bocciato le divise della nazionale prima, e adesso anche il look scelto dall’attaccante azzurro per le nozze.

#Matrimonio #Bernardeschi le immagini di @TgrRaiToscana dall’interno del Duomo di Carrara. Padre Luigi prima dell’inizio dela celebrazione ha chiesto a @fbernardeschi: “Sei più emozionato oggi o quando stavi per battere il rigore in finale?” Al tg 19.35 @TgrRai @RaiNews pic.twitter.com/9k65kTDRPv July 13, 2021

E a voi questo abito piace? Sembrerebbe essere color canna da zucchero e bianco, ma aspettiamo ovviamente tutti i dettagli con delle immagini più nitide prima di dare altri giudizi su questo look che intanto spopola sui social.