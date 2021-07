Il matrimonio di Bernardeschi: il calciatore fa attendere la bellissima Veronica Ciardi

In genere è la sposa a fare attendere tutti ma per il matrimonio di Federico Bernardeschi è stato lui a fare attendere Veronica Ciardi. La sposa è invece arrivata puntualissima, davvero è arrivata prima di Federico, ha dovuto attendere circa 30 minuti, mandando un po’ tutti nel panico. Il campione d’Europa si sposa oggi, il tempo di tornare a Roma dall’Inghilterra, di dare un ultimo ritocco al colore dei capelli e di vivere le emozioni prima del matrimonio. Sono le telecamere di Estate in diretta ad avere ripreso l’arrivo degli sposi in chiesa non facendo mancare qualche breve intervista ai parenti di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi che tranquillizzavano tutti: lo sposo stava per arrivare. Intanto alla sposa non è rimasto che fare qualche giro in macchina e magari anche una telefonata a Federico per capire cosa stava accadendo.

FEDERICO BERNARDESCHI E VERONICA CIARDI EMOZIONATISSIMI NEL GIORNO DEL MATRIMONIO

Il gran giorno è arrivato ed era una data scelta non a caso, in un periodo di pausa e riposo per il calciatore, ma a prescindere ovviamente da come sarebbero andati gli Europei. Gli Azzurri hanno vinto, l’Italia ha vinto e Bernardeschi ha fatto giusto in tempo a festeggiare con la sua squadra per poi festeggiare il suo matrimonio.

Originale l’abito da sposo di Bernardeschi che alla fine è arrivato mostrando tutta la sua emozione; sembra che non facesse che piangere commosso per la vittoria e per le nozze. Dopo l’ingresso nel Duomo di Carrara alle 17:40, con ben 40 minuti di ritardo, è arrivata anche Veronica Ciardi, questa volta a piedi. Il velo che le copriva il viso, anche per lei tatuaggi in vista e l’emozione ad ogni domanda. Mentre l’inviato del programma di Rai 1 le chiedeva del matrimonio Veronica rispondeva sulla vittoria dell’Italia, emozionatissima come il suo Federico. La loro bimba già in chiesa attendeva entrambi, pronta a portare le fedi a mamma e papà e a ricevere il battesimo.