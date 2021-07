Bernardeschi torna a casa e sposa Veronica Ciardi, domani il matrimonio

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi non amano mostrarsi in pubblico insieme, evitano di pubblicare foto di coppia sui social ma domani ci sarà il loro matrimonio. Bernardeschi si sposa domani e lo fa subito dopo la finale degli Europei, dopo la vittoria. Per Bernardeschi e Veronica Ciardi è ovviamente un matrimonio programmato da tempo, in ogni caso il calciatore sapeva che il 13 luglio sarebbe tornato a casa in tempo per le nozze. Domani la gioia sarà immensa perché c’è tanto da festeggiare, la conquista a Wembley ma soprattutto il loro amore. La coppia ha vissuto anche momenti difficili, nel 2019, dopo tre anni di relazione, sembrava che tra loro fosse tutto finito; si sono invece ritrovati, poi è nata la figlia e adesso stanno per sposarsi.

IL MATRIMONIO DI FEDERICO BERNARDESCHI E VERONICA CIARDI

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sposeranno domani 12 luglio nel Duomo di Carrara, la città natale del calciatore. E’ molto probabile che il ricevimento si terrà subito dopo nello stabilimento balneare che Bernardeschi ha acquistato sulla costa, Il Principe della Fossa Maestra. Tra gli invitati ci saranno anche alcuni dei compagni di Euro 2020. A distanza di 48 ore dalla vittoria degli Europei il matrimonio di Bernardeschi sembra davvero il finale di una favola perfetta.

Lo sposo non ha bisogno di presentazioni ma anche Veronica Ciardi è nota per avere partecipato al Grande Fratello. Era l’edizione numero 10 ed era ancora un periodo d’oro per il reality show. Per molti la coppia Veronica Ciardi e Sarah Nile resta indimenticabile ma da tempo la modella ha archiviato il mondo della tv. Domani sarà una giornata speciale per la coppia, poi andranno in luna di miele ma subito ci sarà il ritiro con la Juve. Inizierà poi una nuova vita per la coppia con la loro piccola Deva.

Chissà se domani Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi faranno un’eccezione e condivideranno con i follower sui social qualche foto delle nozze.