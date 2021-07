Francesca Musci e Andrea Ghiselli stanno insieme? Foto di coppia ma senza baci

Sono mesi ormai che i tanti fan di Matrimonio a prima vista estate si chiedono se Francesca Musci e Andrea Ghiselli siano una coppia o meno. Eppure i due, nonostante siano molto molto attivi sui social, al momento non se la sentono di dare una etichetta a questa relazione. Tutto è iniziato per caso quando Francesca ha incontrato, poche settimane dopo la fine del matrimonio con Stefano ( erano l’unica coppia sopravvissuta dopo 6 edizioni di Matrimonio a prima vista Italia), il bel pesarese. Tra di loro è nato subito un feeling particolare tanto che già a marzo i due, si sono fatti lo stesso tatuaggio, con scritto “serendipity”. Da quel momento, molti fan che seguono il programma di Real Time ma anche gli ex protagonisti dello show, si sono chiesti se tra loro ci fosse qualcosa. Andrea e Francesca non ne amano parlare in modo diretto ma è facile immaginare che ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia. I due sono spesso insieme: li abbiamo visti in giro a Pesaro, per le strade di Arezzo, in Sardegna. E negli ultimi giorni Francesca ha anche fatto capire di essere corsa dal Ghiselli perchè il suo papà era stato poco bene e Andrea aveva avuto bisogno di lei come supporto. Tante inoltre sono le immagini che ritraggono Francesca in compagnia dei parenti di Andrea. E’ chiaro che la Musci sia una di famiglia.

Non è la prima volta del resto che due ex protagonisti di Matrimonio a Prima vista si conoscono e si mettono insieme. Era successo proprio alla ex moglie di Andrea Ghiselli, Nicole, che aveva iniziato, poco dopo il divorzio, una relazione con Marco, altro ex di Matrimonio a prima vista. Proprio questa mattina vi abbiamo parlato della storia d’amore nata tra Fabio e Giorgia, anche loro ex protagonisti del programma…

Francesca Musci e Andrea Ghiselli sono una coppia?

Andrea e Francesca sono comunque liberi di vivere la loro relazione senza dover per forza dargli un nome. Amore, amicizia speciale, feeling, incontro…Sarà quel che sarà, se stanno bene loro…Certo è che i fan contestano ai due una sola cosa: è evidente che ci sia qualcosa in più, perchè non mostrare un bacio o qualcosa di diverso? E’ lo scotto da pagare quando in qualche modo si diventa personaggi noti e si hanno anche tanti follower che seguono qualcuno, per avere anche delle risposte. Magari questa estate porterà il tanto atteso primo bacio, almeno pubblico…