Aurora Ramazzotti parla della fine del matrimonio di Eros e Michelle

Aurora Ramazzotti risponde come sempre alle domande dei follower e per la prima volta parla anche di Eros e Michelle come coppia, ex coppia. Spesso le risposte di Aurora sono ironiche, rendono chiaro il suo pensiero ma lei trova sempre il modo per fare sorridere. La domanda sulla separazione dei genitori è seria e non solo perché lei l’ha vissuto sulla sua pelle. Tantissime le domande per Aurora Ramazzotti e mentre dispensa consigli o il suo stupore parla dell’amore che non c’è più e se sia giusto o meno sacrificare la propria felicità per i figli. “E’ giusto sacrificare la propria felicità accanto a qualcuno che non si ama solo per un figlio?” è questa la domanda e non si scherza perché dietro la tastiera sono in tanti a soffrire per una famiglia che non può più andare avanti insieme.

AURORA RAMAZZOTTI CRESCIUTA CON L’AMORE IMMENSO DI DUE GENITORI SEPARATI

Il matrimonio tra Eros e Michelle è finito nel 2009, era una bambina Aurora quando hanno iniziato ad avere problemi, quelli che più volte sua madre ha raccontato. Erano innamorati e il loro matrimonio per molti resta una meravigliosa favola. Non si deve fingere, questo è ovvio e Aurora Ramazzotti lo sottolinea. Nel leggere la domanda si ferma un attimo: “Questa è delicata, però sono figlia di genitori separati che mi hanno dato tanto tanto tanto amore e so che si può fare”.

Poi a voce spiega che per lei un bambino non può apprezzare che i genitori stiano insieme senza amore, che il bambino se ne accorge e questo influenzerà la sua vita. Dice anche altro, che potrebbe magari far riflettere altre persone: “Io credo che il bambino se ne accorga e che questa cosa abbia un’influenza su di lui, per non parlare del fatto che le energie che impieghi a mettere insieme i cocci della relazione, la sottrai inevitabilmente al bambino”. Quindi per la Ramazzotti assolutamente no, se non c’è amore bisogna lasciarsi e non fingere, non sacrificarsi per i figli, è inutile e dannoso. E’ evidente che Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno fatto un ottimo lavoro.