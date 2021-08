Gli auguri speciali di Laura Chiatti per Marco Bocci: le bellissime parole di Enea e Pablo

E’ una dolce dedica in rima quella che Laura Chiatti ha condiviso sui social per il suo Marco Bocci. Nel giorno del compleanno dell’attore, la bella Laura ha infatti deciso di fare degli auguri speciali. O meglio a fare gli auguri a Marco sono stati anche Pablo ed Enea, i due figli della coppia. Una dedica unica quella che è stata scritta dai due bambini, anche se poi Marco, commentando sui social, ha scherzato facendo notare che forse c’era lo zampino di mamma Laura in questa poesia in rima per il papà speciale…

La dolcissima dedica dei figli di Marco Bocci nel giorno del suo compleanno

il sorriso del nostro papà è come un arcobaleno, spazza via la tempesta e fa tornare il sereno. il suo abbraccio ci consola se abbiamo paura , lui per ogni nostra ferita conosce la cura ,è una melodia costante in sottofondo , che ci accompagna nelle vita e non ci lascia neppure un secondo. È buono , forte e sincero , non è un supereroe ma è magico per davvero. Riesce ad essere ovunque noi siamo , per farci ritrovare le strada quando ci perdiamo. il suo lavoro lo rende particolare, ogni giorno una storia diversa ha da raccontare .. può essere un re , un principe , un pirata … ma noi lo riconosciamo sempre , perché nessuno ha quella risata .. travolgente , viva e rassicurante , perché è unica , non è una delle tante. Il nostro papà è ciò che vogliamo diventare , perché nessuno come lui può insegnarci ad amare.. Auguri pieni di felicità , che ogni tuo sogno possa diventare realtà

Tantissimi gli auguri social per l’attore e c’è anche chi fa notare quanto sia stato speciale il messaggio arrivato dai suoi bambini: “un messaggio più bello di questo non potevi riceverlo….ogni papà vorrebbe un messaggio del genere ma sicuramente tu questo già lo sai” si legge sotto il post di Laura Chiatti su instagram.