Per Francesco Sarcina bebè in arrivo dopo la fine della storia con Clizia?

Mesi fa si era molto parlato della possibile gravidanza di Clizia Incorvaia che ormai da tempo vive felice la sua storia d’amore con Paolo Ciavarro, dopo la relazione nata nella casa del Grande Fratello VIP. Ma a quanto pare, archiviata la storia con Clizia, e voltato pagina dopo il matrimonio, ad aspettare un figlio sarebbe Francesco Sarcina, l’ex di Clizia. Il frontman delle Vibrazioni, stando a quanto si legge sulla rivista Chi, sarebbe in attesa di un figlio, dalla giovane compagna di cui si sa davvero molto poco. Dopo la fine del matrimonio con Clizia, il cantante ha spiegato il suo punto di vista ma poi non ha voluto dire molto, nonostante la modella abbia più volte lanciato accuse pesantissime anche dalla tv al suo ex. Sarcina quindi è andato avanti e ha deciso di iniziare una nuova vita al fianco della sua compagna, da cui aspetterebbe appunto un figlio.

Terzo figlio in arrivo per Francesco Sarcina?

Francesco Sarcina è già padre. Il primo figlio ha oggi 14 anni ed è nato da una relazione precedente al suo matrimonio con Clizia Incorvaia. Poi è arrivata la piccola Nina, la figlia avuta durante il matrimonio. E adesso ci sarebbe un terzo figlio in arrivo, una notizia che il cantante non ha confermato o smentito dopo l’indiscrezione pubblicata sulla rivista Chi.

Dell’attuale compagna di Francesco Sarcina si sa davvero molto poco. Pare fosse una sua fan ( come aveva raccontato la Incorvaia, il suo ex riceveva in continuazione messaggi da parte di fan che gli chiedevano di uscire e a suo dire, ci sarebbero stati decine e decine di tradimenti). Secondo quanto ha raccontato il cantante lui e la nuova compagna si sarebbero conosciuti poco tempo fa. La ragazza è una studentessa universitaria di Roma. Non sappiamo altro. Nessuna foto pubblicata sui social, nessun servizio sulle riviste di cronaca rosa. Non sappiamo neppure quale sia il nome della nuova compagna di Sarcina. Possiamo solo fare i nostri auguri alla coppia!