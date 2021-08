Francesco Renga e Diana Poloni insieme in barca, sono foto rare

Francesca Renga è molto riservato, il suo legame con Diana Poloni è protetto dal gossip ed è raro vedere la coppia insieme. Tra le pagine della rivista Oggi una bella sorpresa per i fan del cantante: in barca ci sono Renga e la sua compagna. E’ l’estate che regala qualche scatto ai paparazzi che non hanno perso la ghiotta occasione. Stanno insieme da cinque anni, da quando è finita la storia d’amore con Ambra Angiolini. Lei è una imprenditrice nel campo della ristorazione ed è stata capace di rendere più sereno Francesco Renga. Il loro amore sembra non subire mai crisi e a giudicare dalle foto in barca tra i due non mancano la passione, le risate, la complicità. Improvvisano anche un balletto, chissà se si sono accorti della presenza dei paparazzi.

FRANCESCO RENGA FELICE CON DIANA POLONI E AMBRA ANGIOLINI

Non è stato semplice il distacco tra Renga e la Angiolini ma l’ex coppia ha fatto di tutto per mantenere un legame forte e non solo per amore dei figli, Jolanda e Leonardo. Sui social sono continui i botta e risposta tra Francesco e Ambra, soprattutto quando c’è da difendere l’altro o ci sono post che riguardano i figli.

Diana Poloni resta sempre lontana da tutto, lei non fa parte del mondo dello spettacolo. 40 anni lei, 53 anni Francesco Renga e questa estate arriva dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto tutti. Sono sulla barca dell’amico Stefano Jervolino, come ogni anno. Una gita che permette ai curiosi di ammirare Diana nel suo costume nero intero. L’ultimo è di ieri e fa sorridere tutti.

Non c’è quindi nessuna crisi tra i due, semplicemente non amano esporsi, mostrarsi insieme. Anche Ambra Angiolini sembra procedere la sua relazione con Massimiliano Allegri in modo sereno, nonostante anche a loro il gossip riservi spesso ben altro.