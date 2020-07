Francesco Renga sullo yacht con la compagna, è meno in forma del solito in Sardegna (Foto)

La rivista Chi pubblica le foto di Francesco Renga con la compagna mentre fanno un bel bagno in mare, sorridente, felici, lui “rockstar di sostanza”. Il riferimento è anche alla pancetta che per la prima estate Francesco Renga mostra ma senza alcun problema. La quarantena ha fatto ingrassare tante persone e in più c’è la pausa dai concerti. Ci sarà tempo per rimettersi in forma, intanto c’è l’estate da trascorrere anche sullo yacht in compagnia di alcuni amici. La coppia è al largo di Porto Cervo, Francesco Renga e Diana stanno insieme dal 2015, il loro amore si è rivelato forte mentre molti credevano che dopo l’addio del cantante ad Ambra Angiolini sarebbe finito presto. Il cantante prima con i lunghi capelli ricci e gli occhiali da sole sulla barca sembra una vera rockstar, poi svelata la pancetta e con i capelli bagnati appare così tenero.

DIANA POLONI E FRANCESCO RENGA FELICI IN VACANZA IN SARDEGNA

Lei appare poco, per niente abituata al mondo in cui lavora Renga. Diana ha un ristorante, sarà forse per anche per questo che l’artista appare arrotondato. Conta molto di più tutto il resto, anche la famiglia allargata che lui e Ambra Angiolini sono stati capaci di creare. Non li abbiamo mai visti tutti insieme tra ex ed attuali compagni, non ci sono foto di Ambra e Allegri con Renga e Diana ma i figli della coppia sono sempre al primo posto per entrambi. I due ex vivono poco distanti, proprio per poter crescere Jolanda e Leonardo insieme.

Francesco e Diana intanto continuano a essere molto discreti. Per loro solo foto rubate dai paparazzi, a parte un unico scatto in cui Renga balla abbracciato a lei, la conferma dell’artista che si tratta della sua storia importante dopo la mamma dei suoi figli.