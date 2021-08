Rita Rusic presenta il nuovo giovane fidanzato e lei in bikini è uno spettacolo

Ha 61 anni ma non li dimostra per niente, Rita Rusic è sempre bella e in gran forma, in bikini batte tante giovani donne ma soprattutto ha accanto un nuovo amore. Un nuovo fidanzato giovanissimo per la Rusic che con l’ultima foto postata sui social ha lasciato tutti di stucco. Lei spicca per la sua forma fisica ma è la presenza del nuovo compagno che fa commentare tutti ancora di più. Sembra proprio una presentazione ufficiale, sì perché la Rusic aggiunge tra gli hashtag anche “love” e non c’è dubbio che sia amore. Non ha ancora rivelato l’identità del giovane compagno e quindi ipotizzare la differenza d’età è al momento impossibile. I più curiosi dovranno attendere qualche notizia in più.

NON MANCANO LE CRITICHE PER IL GIOVANE FIDANZATO DI RITA RUSIC

Ovviamente i commenti negativi non tardano ad arrivare e c’è chi invidia o non vede di buon occhio questo legame, perché lui è troppo giovane, così giovane che potrebbe essere suo figlio. I commenti sono un po’ sempre gli stessi ma c’è anche qualcun altro che ipotizza che il ragazzo sia davvero suo figlio Mario, il secondogenito che ha avuto da Vittorio Cecchi Gori.

Rita Rusic però ha subito smentito, il ragazzo non è suo figlio. Sono arrivati però anche i complimenti per la coppia. Ci hanno pensato Riccardo Signoretti, Clizia Incorvaia, Lucia Nunez, a riempire di belle parole i due innamorati. I follower intanto si sono scatenati e c’è chi fa sorridere ma non troppo commentando: “Strano come abbia cambiato i gusti con il tempo la signora….prima i canoni di bellezza erano diversi tipo CECCHI GORI ..ora…. bha! Erano i soldi di Cecchi Gori” quanta cattiveria gratuita sui social!

La Rusic ringrazia chi li torva bellissimi insieme, per il resto lascia correre.