Melissa Satta, esplode l’amore per Mattia Rivetti

Dopo l’annuncio di Melissa Satta e Mattia Rivetti è la rivista Chi a pubblicare le prime foto della coppia in vacanza insieme ma in un mare di coccole. Melissa Satta non si nasconde più, è sicura dell’amore che c’è tra lei e Mattia Rivetti e ovviamente suo figlio Maddox lo conosce bene. Era il suo unico pensiero quello di tutelare suo figlio dopo la separazione da Kevin Prince Boateng. Melissa e Mattia sono al largo di Saint Tropez, consapevoli che i paparazzi avrebbe potuto beccarli ma è stata la coppia a volere uscire allo scoperto, senza grandi annunci e parole ma solo con uno scatto. E’ l’estate dell’amore, della passione e della felicità per la showgirl sarda, come mostrano le foto pubblicate sul settimanale di Alfonso Signorini. Dallo scatto mano nella mano in un canneto c’è il gossip che racconta di questo nuovo amore.

MELISSA SATTA PIU’ BELLA CHE MAI ACCANTO A MATTIA RIVETTI

Più volte l’ex velina si era arrabbiata con il gossip chiedendo rispetto e di evitare di attribuirle di continuo nuovi fidanzati. Dopo tante smentite è state lei a dire a tutti che era di nuovo innamorata e felice, come aveva promesso. Sui social quella prima foto con Mattia Rivetti e adesso gli scatti in barca con l’imprenditore 34enne. Ovviamente anche lui bello e con il fisico scolpito.

Melissa Satta con Rivetti volta pagina per sempre. Con Boateng ha provato a tenere unita la famiglia, ha fatto di tutto per il bene del figlio e per il suo matrimonio ma alla seconda crisi ha dovuto arrendersi e accettare la separazione. Presentazioni già fatte in famiglia per la nuova coppia che dicono stia già pianificando la convivenza ma in attesa di realizzare i progetti c’è ancora parte dell’estate da vivere. La passione li ha travolti, sono bellissimi e innamorati e questa è la stagione perfetta.