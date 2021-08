Giulia de Lellis e Carlo meravigliosi al matrimonio di Veronica (FOTO)

Lo aveva annunciato che sarebbe stato un trionfo di verde e così è stato. Giulia de Lellis ha sfoggiato un meraviglioso vestito vedere nel giorno del matrimonio di sua sorella Veronica. Non ha ancora mostrato nessun dettaglio di questo giorno così speciale e importante per la famiglia de Lellis ma ha voluto postare le foto più belle che la ritraggono al fianco di Carlo. Insieme, bellissimi, innamorati e con gli occhi felici, di chi si ama davvero moltissimo. Elegantissimi e meravigliosi si sono mostrati in pochi dettagli di questi giorno che almeno per ora, Giulia vuole tenere per se. Ha raccontato di aver dedicato molto tempo, nell’ultimo anno, all’organizzazione di questo giorno che per sua sorella era davvero speciale. Dopo dieci anni di relazione, nello stesso giorno in cui ha conosciuto il suo compagno, pochi giorni fa è arrivato il primo si. E ieri, il 28 agosto 2021, la cerimonia. Per ora pochissimi dettagli, non abbiamo visto praticamente niente, ma immaginiamo che nelle prossime ore Giulia condividerà con tutte le persone che la seguono, le immagini più belle di questo giorno.

Giulia de Lellis bellissima insieme a Carlo al matrimonio di Veronica

Per l’occasione Giulia ha sfoggiato un meraviglioso abito verde, lungo e un paio di sandali gioiello che davano un tocco di luce al suo look. Una meraviglia. Qualche ora prima delle nozze la bella influencer aveva mostrato anche le immagini della dolce serenata che il compagno di Veronica, padre delle sue due bambine, aveva organizzato per lei. E non erano mancate le lacrime anche per l’esibizione del papà di Giulia e Veronica, che ha cantato per sua figlia. Poi il matrimonio, con una bella immagine dell’abito da sposa di Veronica ma ancora, nessun dettaglio.

In attesa di vedere nuovi scatti, ecco le immagini più belle di Giulia e Carlo