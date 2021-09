Chiara Ferragni e Fedez che litigio in barca: i fotografi immortalano tutto

Ebbene si, anche Chiara Ferragni e Fedez, pensate un po’ litigano! Sono una coppia normale, anche se qualcuno pensa che non sia così. Ed è chiaro che sui social non ci mostreranno mai un litigio di quelli che spesso scoppiano tra marito e moglie…I paparazzi si sa, non perdonano e questa volta mostrano le immagini di un accesso scontro tra l’imprenditrice digitale e il rapper. Sulla rivista Chi nel numero in edicola questa settimana, l’accesso faccia a faccia tra i due. E a quanto pare c’è stato persino chi ha capito che cosa si sono detti, nonostante sulla barca non ci fossero i giornalisti insieme a loro!

Sulla rivista Chi le foto della lite tra Fedez e Chiara Ferragni

“Volano parole grosse tra Chiara Ferragni e Fedez. L’idillio dei Ferragnez su Instagram si incrina per un momento nella vita reale. – si legge sul quotidiano Libero – L’ex fashion blogger, oggi regina delle influencer e imprenditrice a tutto tondo, e il suo marito rapper sono stati paparazzati nel bel mezzo di un clamoroso litigio sullo yacht di Diego Della Valle, che li sta ospitando in questi ultimi giorni di ferie sulla Costiera amalfitana.” Chissà quali saranno state queste parole grosse, non c’è dato saperlo! E infatti poi si legge: “Top secret per il momento il motivo dello scontro verbale. La Ferragni sembra gridare a squarciagola, Federico Lucia ha l’atteggiamento di chi è un po’ più sulla difensiva ma già pronto a rovesciare il campo con un lancio lungo”.

Quando sei una coppia da oltre 40 milioni di follower ovviamente puoi aspettarti anche delle simili paparazzate ma è chiaro che Federico e Chiara discutano e si confrontino in modo accesso anche nella realtà, queste immagini non dovrebbero stupire più di tanto! Ma la cosa fa comunque notizia! Un po’ come tutto quello che riguarda i Ferragnez.