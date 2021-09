Ezio Greggio e Romina innamorati e insieme da 3 anni: “Stiamo bene”

Ezio Greggio e la sua fidanzata Romina Pierdomenico sono stati fotografati insieme dal settimanale Chi, stesso magazine a cui lui ha poi rilasciato un’intervista. I due si trovano in spiaggia a Saint Tropeiz, la località che hanno scelto per rilassarsi questa estate ma soprattutto per festeggiare i loro primi tre anni di amore. Una differenza d’età che sembra non contare affatto. Lui ha 67 anni, lei ne ha invece 28. Ben 39 anni di differenza che non sembrano portare impicci e problemi alla coppia che appare più innamorata che mai. E lo conferma poi Ezio che definisce Romina come la sua forza.

Ezio Greggio e la sua Romina Pierdomenico hanno festeggiato tre anni d’amore ma ancora non pensano al matrimonio e ai figli

Sono passati ormai più di tre anni da quando Ezio Greggio e Romina Pierdomenico hanno festeggiato tre anni d’amore. L’anniversario per la coppia è stato lo scorso 4 di luglio. “Sono passati già tre anni e stiamo bene insieme. Non badiamo a nulla se non a noi. Siamo felici così” ha affermato il conduttore televisivo e attore al settimanale. E quel ‘così’ si riferisce al fatto che, almeno per il momento, lui e Romina non hanno intenzione di fare altri progetti di vita. “Per il momento non abbiamo previsto nozze e figli” ha dichiarato Ezio Greggio eppure questo non sta certo a significare che nei prossimi mesi o anni non possa accadere.

Ezio Greggio innamorato della fidanzata che è la sua forza: coccole e tenerezza al mare, a Saint Tropeiz

Greggio ha confessato che la giovane Romina è la sua forza. La ragazza gli sta accanto sempre facendo sentire tutto il suo affetto verso il compagno. Sicuramente la Pierdomenico è stata vicina al suo Ezio anche quando lui ha perso il suo amico Gianfranco D’Angelo. Il presentatore ci sta ancora male per la morte del collega che per lui era molto di più. Per fortuna ha accanto la bella Romina. A Saint Tropeiz i due sono stati fotografati mentre sono intenti a coccolarsi e a scherzare.

Che cosa ne pensate di questa coppia?