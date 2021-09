Mia riunisce le famiglie Facchinetti e Marcuzzi: tutti al compleanno in montagna

Le famiglie Facchinetti e Marcuzzi si sono riunite per festeggiare il compleanno di Mia! La figlia di Francesco e Alessia ha spento dieci candeline e per l’occasione erano presenti proprio tutti: dai genitori, agli zii fino ai nonni. C’era pure Roby Facchinetti. Se l’anno scorso, Mia ha dovuto festeggiare due volte il suo compleanno perché mamma Alessia era impegnata con Temptation island, finalmente quest’anno ha potuto avere una bellissima festa con la sua famiglia allargata. Francesco Facchinetti e la conduttrice si sono lasciati da diversi anni e si sono rifatti una vita ma continuano ad andare d’accordo per amore della bambina che sembra vivere con estrema serenità la cosa. Così come dovrebbe essere sempre.

Facchinetti – Marcuzzi: tutti in montagna per festeggiare il compleanno di Mia, c’è pure nonno Roby che si mette a cantare

La location per i festeggiamenti del compleanno di Mia? La montagna, e più precisamente le Dolomiti. Uno scenario mozzafiato che piace a tutti, grandi e piccini. La famiglia allargata dei Facchinetti e della Marcuzzi hanno organizzato una bellissima cena tutti insieme per la bambina. Francesco ha pubblicato un po’ di ig stories sul suo profilo social dove tutti sembrano tanto felici. E non mancava proprio nessuno. Oltre a mamma e papà c’erano tantissimi parenti compresi gli altri figli di Facchinetti (che vanno tutti d’amore e d’accordo) e la sua Wilma Faissol. Anche Alessia ha portato il marito e i genitori. Ovviamente immancabile pure nonno Roby Facchinetti che ha pure deciso di improvvisare un concerto intimo cantando con la piccola Liv.

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti insieme per amore della piccola Mia: la famiglia allargata si riunisce sulle Dolomiti

Insomma una vera famiglia felice che riesce a condividere la felicità, il bene e il rispetto anche se l’amore è terminato ormai da tanto tempo. Una famiglia allargata simbolo. E sarà senz’altro felice la piccola Mia che ormai piccola non lo è più visto che sta diventando una vera signorina e assomiglia sempre di più alla sua bellissima mamma Alessia. Tanti auguri Mia!