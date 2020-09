Mia Facchinetti festeggia il compleanno prima con papà e poi con Alessia Marcuzzi (Foto)

Mia Facchinetti oggi festeggia il suo compleanno, compie 9 anni la figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti e per lei questa volta c’è una doppia festa. L’ex dj mostra le foto della prima festa di compleanno di Mia, la sua primogenita ha già soffiato sulle candeline, ha aperto i regali e ricevuto gli auguri, tutto in anticipo per potere poi festeggiare con la mamma. La loro è una famiglia allargata bellissima, in ogni modo Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti cercano di fare tutto al meglio per i figli ma quest’anno non era possibile festeggiare Mia tutti insieme. Mamma Alessia è a Roma impegnata con Temptation Island, non poteva correre da sua figlia che era a casa col papà e i suoi fratelli più piccoli. Sarà Mia a tornare dalla sua mamma in tempo per la seconda festa di compleanno.

I REGALI PER IL COMPLEANNO DI MIA MA FACCHINETTI SBAGLIA NUMERO

Festa in giardino, tanti palloncini, la coroncina per tutti e felice Mia ha aperto i primi regali di compleanno. Il papà è stato attento a comprarle le scarpe che voleva, due paia di sneakers ma troppo grandi per la sua bambina. Dovrà cambiarle subendo i rimproveri di sua moglie Wilma che intanto è partita con la figlia Lollie che inizia la scuola all’estero.

“Festeggiamo in anticipo il compleanno di Mia perché poi andrà dalla mamma” ha raccontato su Instagram il dj. Torte perfette invece per la festeggiata, soprattutto la più grande, ovviamente rosa, con una bambolina bionda col microfono, è Mia che canta. Sembra infatti che la nipotina di Roby Facchinetti voglia seguire le sue orme.

Tantissimi gli auguri arrivati sui social per la festeggiata, tra i tanti anche quelli di Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi, papà di suo fratello Tomaso. Auguri dolcissima Mia!