Selvaggia Lucarelli taglia i capelli ma Lorenzo Biagiarelli la fa arrabbiare

Un bel taglio di capelli per Selvaggia Lucarelli ma Lorenzo Biagiarelli che al suo ritorno era a casa non si è accorto di nulla. Con lo sguardo di chi sa già che gliela farà pagare Selvaggia Lucarelli ha postato tra le sue storie di Instagram ciò che stava accadendo in casa tra lei e il compagno facendo ridere tutti ma lei si è divertita un po’ meno. Le donne possono comprendere e di certo anche a tanti uomini sarà capitata una situazione del genere. E’ la più classica delle situazioni: lei torna casa sperando che il taglio di capelli o un nuovo modo di portare i capelli sia apprezzato da lui ma proprio lui non nota nessuna differenza. E’ terribile, scatta subito l’allarme: lui non mi vede nemmeno. Che risate con Selvaggia Lucarelli e le storie che racconta con protagonista Lorenzo Biagiarelli e i suoi errori da maschio.

Dell’errore di Lorenzo Biagiarelli ne parlano anche in diretta a E’ sempre mezzogiorno

Le risate proseguono anche nello studio di E’ sempre mezzogiorno e dalle storie di Selvaggia Lucarelli le donne possono osservare che quei 10 centimetri di capelli in meno sono tantissimi. Per Lorenzo sono invece così pochi che non ha potuto notare niente. Si giustifica, stava cucinando, stava preparando anche per la sua compagna una cena buonissima, era distratto.

“Mi sono tagliata i capelli. Nel frattempo Lorenzo mi ha accolta alla porta, baciata, spiegato cosa ha cucinato, condiviso alcuni temi sulla politica odierna e non si accorto di un c***o” impossibile non comprenderla e non ridere per la faccia di Biagiarelli ancora ignaro di tutto mentre sorrideva al selfie durante la cena. “Abbiamo cenato e ancora non se ne è accorto” ha proseguito la Lucarelli nelle sue stories. Poi è arrivata la resa dei conti e lui ha cercato di farsi perdonare chiedendo anche aiuto agli altri uomini.