Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro rivelano il sesso del bebè e sono felicissimi

E’ tempo di pensare al nome del nascituro ed è tempo di scoprire qual è il sesso del bambino che stanno aspettando per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Pochi giorni fa la bella influencer siciliana aveva scritto sui social: “Siamo ufficialmente al 5 mese!!!Gnometto/a è grande quanto una melagrana e io mi trasformo in una bellezza curvy!! Tanto feliciiii“. E poche ore fa invece, Clizia e Paolo hanno rivelato a tutti il sesso del bambino che aspettano. Ormai va sempre più di moda svelare il sesso del bebè in arrivo, nei modi più strampalati e originali. Clizia e Paolo lo hanno fatto alla vecchia maniera, con una semplice foto, nulla di eccezionale per urlare al mondo la loro felicità perchè in fondo, quello che conta, è che il piccolo stia bene. Diciamo piccolo perchè come avrete capito, il bambino che Clizia e Paolo aspettano, è un maschietto. Per la mamma bis quindi, dopo la piccola Nina, arriverà un ometto, che di certo diventerà il principino di casa. Paolo Ciavarro, nella sua prima intervista a Gente aveva detto che gli sarebbe sempre piaciuto chiamarsi Gabriele e che quindi forse avrebbe dato questo nome a suo figlio se fosse stato un maschio, sarà questo il nome scelto?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro annunciano il sesso del bambino che aspettano

Le parole di Clizia con in mano un bel nastro azzurro sui social: “It’s a boy!! Miiii masculo è!!

Bebè mamma e papà non potrebbero essere più felici e il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro.” Poi con una storia lei e Paolo hanno ringraziato tutte le persone che li stanno riempiendo di auguri e di messaggi pieni d’amore dopo la notizia di questa gravidanza. E non possiamo che fare anche noi ancora una volta, tanti auguri alla coppia per questa bellissima notizia. Siamo più o meno a metà del percorso e il pancione cresce…E cresce anche l’attesa del piccolo!