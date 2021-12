Natale da separati in casa per Costanza Caracciolo e Vieri: Bobo ha il covid

E anche questo Natale è stato caratterizzato dalla presenza del covid 19 nelle vite di molte famiglie. Se lo scorso anno, non abbiamo potuto fare molto, con tutta l’Italia in zona rossa, nel 2021 si è cercato di vivere nel modo più normale possibile questa situazione, passando del tempo con le proprie famiglie. Non per tutti però è stato possibile. Ne sanno qualcosa Costanza Caracciolo e Bobo Vieri che hanno passato un Natale da separati in casa. L’ex calciatore infatti ha il covid 19 e per questo si è isolato dal resto della famiglia. E’ stata la stessa Costanza a raccontarlo via social, spiegando il perchè di una foto natalizia non completa. Nello scatto infatti la vediamo in compagnia delle due bambine, ma senza Bobo.

Un Natale quindi anomalo che Costanza ha cercato di far vivere alle sue piccole nel modo più sereno possibile!

Il covid 19 colpisce anche Bobo Vieri: Natale in solitaria

Le parole dell’ex velina sui social:

In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere separati in casa per colpa del Covid… purtroppo il nostro @christianvieri si è beccato il virus… pensavamo di poter vivere sereno questo Natale, dovevamo partire e invece siamo stati sommersi ancora una volta da questa incertezza che ci circonda da due anni a questa parte.. mi auguro solo che ne usciremo presto tutti! Un abbraccio a tutti, a chi si trova nella nostra stessa situazione un abbraccio in più!!!🎄❤️🤗 #merrychristmas #fuckcovid #25dicembre

Nessun commento da parte di Vieri che per il momento ha preferito non aggiornare i suoi follower sui social. Facciamo comunque a Bobo un augurio di pronta guarigione per questa battaglia con la speranza che presto possa riabbracciare le sue piccole e sua moglie!

