Antonino Spinalbese da solo a Napoli: sui social una frase criptica dopo la fine con Belen

Mentre Belen si chiude chi curerà il suo cuore spezzato, Antonino Spinalbese si trova a molti chilometri da lei e dalla piccola Luna Marì. La dimostrazione che questa storia è giunta al capolinea anche se nessuno dei due al momento ne ha voluto parlare. Nessuna conferma, nessuna smentita, ma ovviamente i fatti parlano, senza che ci sia bisogno di parole. Le feste poi, hanno dimostrato come tra i due non ci sia rapporto. Belen è in montagna con la piccola Luna insieme alla sua famiglia e si gode la bambina mentre Santiago è con Stefano de Martino. Al suo fianco le insperabili amiche e ovviamente Cecilia e Ignazio, oltre a mamma e papà. Antonino non fa parte dell’allegra compagnia sulla neve ma si trova invece a Napoli, come dimostrano le ultime immagini postate sui social. E per celebrare il nuovo anno, l’ex compagno di Belen ha scelto una frase abbastanza criptica davvero difficile da interpretare. Sarà un messaggio lanciato proprio alla sua ex?

E’ finita per sempre tra Antonino e Belen?

Le parole di Antonino sui social: “Non c’è presa di coscienza senza sofferenza. In tutto il mondo la gente arriva ai limiti dell’assurdo per evitare di confrontarsi con la propria Anima. Non si raggiunge l’illuminazione immaginando figure di luce, ma portando alla coscienza l’oscurità interiore.Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia. 2022“.

Non è dato sapere che cosa sia successo tra i due ma a quanto pare la situazione non migliora. E di certo non sarà stato bello per Antonino, in ogni caso, passare il suo primo brindisi al nuovo anno lontano da sua figlia. Una situazione complicata che non possiamo provare neppure a comprendere, visto che nulla sappiamo di quello che è successo tra i due. E pensare che fino a qualche mese fa Belen parlava del suo compagno come della persona migliore del mondo, l’uomo che avrebbe voluto al suo fianco per il resto della vita…

