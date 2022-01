Belen a Capodanno: “Chi mi curerà il cuore spezzato?”

Un Capodanno sereno per Belen Rodriguez che ha scelto di seguire il buon senso e con la famiglia si è rifugiata in montagna tra la neve. Niente mondanità, poche persone e l’addio definitivo ad Antonino Spinalbese. Il gossip attendeva le feste di Natale e Capodanno per capire se davvero tra Belen e Antonino era finita. E non c’è dubbio che sia finita davvero. Se alla vigilia di Natale sembrava che tra i due ci fosse la possibilità di un ritorno adesso è tutto chiaro. La showgirl argentina non solo ha lasciato a Napoli il suo ormai ex compagno, il papà di sua figlia Luna, ma mentre si preparava per il veglione ha scelto una canzone per chiudere il suo anno.

Belen: “Innamorati, fai degli errori”

Il brano di Alejandro Sanz, Corazon partio, chiude il 2021 di Belen: “Quien me va a curar el corazon partio?” tradotto “Chi mi curerà il cuore spezzato?”. Niente lacrime, è delusa ma è forte, credeva di avere trovato l’amore con cui invecchiare per sempre. Non le serve dire altro. Continua ad essere una madre perfetta, per Santiago e per Luna.

Una cena per brindare al nuovo anno e poi il ritorno nel meraviglioso chalet. A letto un film che le ricorda qualcosa: “Hai il resto della tua vita per esser noiosa quanto vuoi ma fin che sei qui innamorati, fai degli errori, lasciati una scia di disastri alle spalle. Che diamine, fallo con stile!”. E la protagonista del film sembra proprio lei.

Sa di avere fatto degli errori ma non può essere un errore amare, diventare madre e credere che il per sempre possa esistere davvero. Non è mai stata così bella, non si è mai esposta così tanto pur senza dire molto. Qualcuno pensa che possa tornare l’amore tra lei e Stefano De Martino.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".