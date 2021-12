La colazione di Belen in montagna e il primo bikini di Luna per fare un bagno tra la neve

In montagna e in vacanza la colazione è golosa, calorica, spesso sia dolce che salata ma Belen è sempre molto attenta a quello che mangia, anche in vacanza, anche sulla neve. Sempre in gran forma, sempre bellissima e con un pieno di vitamine che ci piacerebbe scoprire. A colazione frutta, un caffè e un pieno di vitamine da mandare giù, è uno dei segreti di bellezza di Belen Rodriguez. In montagna tra la neve Belen si gode ogni attimo, ma come sembra fare da tempo. Antonino Spinalbese non c’è, è Ignazio Moser che spinge la carrozzina di Luna. Pochi amici, tra loro sempre Patrizia Griffini, tra le poche rimaste accanto alla showgirl anno dopo anno. C’è Cecilia e ci sono la mamma e il papà. Sarà un Capodanno protetto lontano da tutti ma qualche follia non manca.

Belen fa il bagno nella neve

Uno chalet meraviglioso con tutto il necessario per il clan Rodriguez, anche una piccola piscina interna. Belen indossa uno dei nuovi costumi della sua linea Me Fui e sceglie un bikini anche per sua figlia. Luna è una testimonial meravigliosa della linea Kids e con la sua mamma si immerge nella piscina con l’acqua calda. Un attimo dopo Belen esce fuori e si tuffa in bikini nella neve con in sottofondo le urla della Griffini che le dice di tornare subito dentro.

Di sera arriva tutta la nostalgia per l’assenza di Santiago. Il piccolo è a Napoli con il papà. Belen condivide i post che Stefano De Martino ha pubblicato. Le manca tanto suo figlio e mostra anche una chat della buona notte, tenerissima, piena di tanti “ti amo”.

Anche Antonino Spinalbese in queste ore è a Napoli, forse per lavoro ma di certo sempre più distante da Belen e dalla famiglia Rodriguez. A meno che la coppia non ci riservi qualche sorpresa per Capodanno.

