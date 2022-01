Chiara Ferragni finalmente negativa ma Fedez ancora in mascherina

Di certo i Ferragnez non dimenticheranno questi ultimi giorni dell’anno! Un Natale e un veglione parecchio diverso dal solito visto che sia Fedez che Chiara Ferragni sono risultati positivi al covid. La famiglia in solitaria ha quindi dato il benvenuto al nuovo anno e oggi c’è anche una bella notizia per Chiara che ha fatto il tampone ed è negativa! Ora almeno lei potrà godersi di più i bambini e tornare a baciarli visto che negli ultimi giorni è stata costretta a indossare invece praticamente tutto il tempo la mascherina, tranne che in camera da letto, l’unico posto in cui lei e Federico potevano togliersela, diventato off limitis per i bambini. Chiara e Fedez hanno iniziato a fare praticamente tutto in camera, anche mangiare, pur di evitare di contagiare i bambini. E per il momento ce l’hanno fatta visto che Leone e Vittoria sono risultati sempre negativi.

Chiara Ferragni negativa inizia alla grande il nuovo anno

Una bella notizia quindi per Federico ma soprattutto per Chiara che ha subito raccontato cosa sta provando sui social alle persone che la seguono. Fedez e Chiara sono stati anche ospiti in diretta di Mara Venier, per qualche minuto oggi a Domenica IN nel corso dell’intervista di Orietta Berti. Per loro un bel video che mostrava alcune immagini della famiglia, immagini che hanno fatto commuovere molto Chiara e Federico.

E poi via di nuovo con i selfie, per la Ferragni, finalmente senza la mascherina che però ha permesso di stare in casa insieme ai bambini! Finalmente si vede la luce in fondo al tunnel anche se per fortuna sia Chiara che il cantante, essendo stati vaccinati, non hanno avuto sintomi gravi e se la sono cavata abbastanza bene! “First selfie without a mask because I’m NEGATIVE” ha scritto Chiara sui social postando una foto con Vittoria, un bellissimo scatto per iniziare alla grande questo 2022.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".