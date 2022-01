Gianmaria sta per beccarsi un altro 2 di picche: Federica ha dubbi, fuori ha un altro

Federica Calemme è entrata nella casa del Grande Fratello VIP 6 come single. In realtà però parlando con le persone che le sono vicine, aveva confidato diverse cose. In un primo momento, parlando con Nathaly Caldonazzo le aveva confidato che non avrebbe trovato nulla di interessante in Gianmaria, soprattutto a livello caratteriale. Seppur infatti lo ha da subito reputato un bel ragazzo, ha capito che non ha quella marcia in più che a lei piace vedere in un uomo. Poi però le cose sono cambiate tanto che negli ultimi giorni i due si sono avvicinati e tra l’imprenditore e Federica ci sono stati anche dei baci. Oggi però per l’Antinolfi ( che tra l’altro potrebbe lasciare a breve la casa del Grande Fratello) si è beccato una sorta di due di picche. Federica, come dicevamo in precedenza, aveva anche confidato alle amiche in casa, che fuori aveva una sorta di conoscenza. Non proprio un fidanzato ma comunque una persona che vorrebbe conoscere meglio una volta finito il reality. Non era in cerca dell’amore ma la corte di Gianmaria le ha fatto piacere. Il problema è che non sente quel quid in più. Un po’ come è successo per Sophie che ha provato per mesi a farsi piacere Gianmaria Antinolfi ma che alla fine ha messo insieme a lui un punto…

Federica sta per dare un due di picche a Gianmaria?

La bella casertana, che rischia anche di uscire nella puntata di venerdì del Grande Fratello VIP 6, facendo un vero e proprio record di permanenza nella casa un po’ come capitato a Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, ha spiegato a Giacomo quello che prova: “Con Gianmaria non sono presissima che dici wow, ma c’è fra noi una forte empatia, è una persona con cui sto bene, abbiamo molte cose in comune, è molto dolce e sensibile, è proprio un signore: ha molte attenzioni per me, e il bicchiere e la tazza e l’acqua.. E quindi mi sono un po’ più lasciata andare“. Sono praticamente le stesse cose che diceva Sophie ma che alla fine, non fanno innamorare una ragazza…A quanto pare.

E poi ha anche detto che bacia bene, ma questo non basta. “Mi sono lasciata andare ma nulla che non avrei fatto anche fuori. Ma che ne so se il mio tipo fuori ha già un’altra? Mi dispiace solo che sia uscito il suo nome ma non l’ho fatto uscire io” ha continuato la Calemme. La giovane concorrente del Grande Fratello VIP 6 ha anche detto a Gianmaria che qualora uscisse dovrà sentirsi libero di fare quello che vuole, di conoscere altre persone e di non sentirsi impegnato. Sui social ovviamente i telespettatori del GF VIP si sono scatenati, visto che in questi 4 mesi Gianmaria è passato da Greta a Soleil a Sophie a Federica e si è beccato praticamente sempre porte in faccia ma nonostante questo non demorde. Gli va dato atto !

Come ha fatto notare ieri Sonia Bruganelli, nella casa del Grande Fratello VIP 6 non ci sono coppie. L’amore trionfa solo tra chi ha una persona fuori: dalla bellissima storia d’amore tra Carmen ed Enzo Paolo a quella tra Giucas e la sua Valeria. Tutto il resto è noia.

