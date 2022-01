Jason Momoa e Lisa Bonet, tra loro è finita anche per il vaccino?

E’ finita dopo quasi 17 anni d’amore ma Jason Momoa e Lisa Bonet continuano a volersi bene, hanno però deciso di seguire strade diverse, e sembra che nella loro scelta ci sia anche il vaccino. Hanno scelto di separarsi ma dicono che nel il mix di situazioni che li ha portati alla fine del loro matrimonio ci sia anche un punto di vista diverso sul covid, sui vaccini contro il virus. Si sono interrotte tante amicizie ed altri rapporti durante la pandemia, la distinzione tra favorevoli e contrari ha innescato anche conseguenze per niente piacevoli. Possibile che tra Momoa e la Bonet sia finita anche per questo?“L’amore tra di noi continua, evolvendo in modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda per essere chi stiamo imparando a essere” così voltano pagina ma senza rancore, continuando a camminare insieme ma solo su un pezzetto di strada. Due figli e cinque anni di matrimonio, Lisa Bonet e Jason Momoa erano tra le coppie più invidiate di Hollywood.

Un mix di situazioni ha innescato l’addio tra Lisa Bonet e Jason Momoa

La loro relazione non era più la stessa da tempo, così ha raccontato People parlando di persone che cambiano, di obiettivi che cambiano. Il lavoro di Jason che lo portava spesso lontano e Lisa che non aveva alcuna voglia di spostarsi da Los Angeles per seguirlo sui set in giro per il mondo. A peggiorare tutto è arrivato il coronavirus. La pandemia ha diviso molte coppie ma è il quotidiano spagnolo Abc a parlare di problemi a causa del vaccino.

Dicono che l’ex moglie di Lenny Krevitz sia no-vax, addirittura una complottista. “Secondo lei il vaccino inietterebbe nel sangue organismi artificiali che a lungo andare potrebbero portare a leucemia, sclerosi multipla e morte improvvisa”.

Del tutto opposto il pensiero di Momoa, completamente favorevole ad affidarsi ai medici, ai ricercatori, al vaccino.

Nessun divorzio scandaloso, non ci sarà niente del genere, si sono mati davvero e il loro interesse è soprattutto per i figli che hanno 14 e 13 anni.

