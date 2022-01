Dopo l’ironia di Tomaso Trussardi anche la presunta fiamma risponde ai pettegolezzi

Cosa c’è tra Tomaso Trussardi e l’assistente di Elisabetta Franchi? Amicizia, affetto e un rapporto di lavoro, anche una vacanza insieme ad altre persone a Cortina ma niente di più. Sono i diretti interessati a parlarne, a smentire più che altro che tra loro ci sia una storia d’amore. Nessuna nuova fiamma ma una fake news. Così risponde Naomi Michelini dopo avere letto come tutti che stava per diventare la sosia di Michelle Hunziker e la nuova compagna di Tomaso Trussardi. L’imprenditore è stato il primo a smentire il gossip ma anche lei non ha perso tempo. Che tra Tomaso e Naomi ci sia un bel rapporto è evidente, lo confermano le foto pubblicate sulla rivista Chi, quelle della ormai famosa vacanza sulla neve.

Tra Tomaso Trussardi e l’assistente di Elisabetta Franchi solo una fake news

Naomi Michelini è nipote e assistente della nota stilista, lo ripete per tre volte di seguito: “Fake News” come a volere zittire tutti. E’ finita tra le pagine del settimanale di Alfonso Signorini, nell’ultimo numero di Chi, e non era certo la sua massima aspirazione, vive di altro. Si è trovata però nel momento giusto al posto giusto, ma giusto solo per i paparazzi. Il flirt è stato smentito subito da Trussardi che ha ironizzato scegliendo il draghetto Grisù pronto a spegnere la fiamma. Lei ha invece semplicemente bollato la notizia come una falsa notizia.

“Camminate a due sulla neve ma non solo” ed è solo una frase tra le tante che la rivista Chi ha “regalato” alla non coppia. Da quando aveva 18 anni Naomi Michelini lavora accanto alla Franchi, sua zia. Lo fa da sempre con sacrificio. Un giorno sarà lei a ereditare tutto, non è una semplice assistente. Di certo avrebbe preferito si parlasse del suo impegno, del suo lavoro, di Elisabetta Franchi, di moda, di talento e non essere individuata come la nuova presunta fiamma, anche sosia di Michelle.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".