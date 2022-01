Vittorio Feltri duro sulla rottura di Michelle e Tomaso: “Nessuno dei due ha vinto”

Dopo l’attimo di stupore anche Vittorio Feltri interviene sulla fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e lo fa tra le pagine di Novella 2000. Per lui Tomaso è come un figlio e confida che in tutti i modi ha cercato di indirizzalo, si riferisce a quando era più giovane e fragile. Feltri non conosce i motivi della rottura, sembra non li conosca nessuno, nemmeno lui che è stato il vero Cupido per l’ex coppia. Pensa che tutto sia arrivato un po’ per colpa del lockdown, nonostante Michelle e Tomaso apparissero come una coppia indissolubile. Anche per Vittorio Feltri è strano che persone come la Hunziker e Trussardi a cui non mancava niente nemmeno in piena pandemia si siano ritrovati così in difficoltà.

Vittorio Feltri sulla favola finita tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

“È più difficile tenere in piedi un matrimonio che un patrimonio. Infatti, i ricchi, anche durante la pandemia, sono diventati ricchissimi, mentre i poveri hanno litigato in famiglia e sono diventati poverissimi. Poi ci sono delle eccezioni” e si riferisce a loro due: “Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, che non si possono definire indigenti, dopo dieci anni di matrimonio apparentemente da favola si sono separati”.

Non conosce i motivi del loro fallimento a ne avverte forse un po’ il peso perché li ha fatti incontrare lui e perché è il loro testimone di nozze: “Una sera ero a cena con Tom nel suo ristorante in piazza della Scala, quando un cameriere mi informò che Michelle, con una amica, si era accomodata al piano superiore. Lo presentai alla signora di Striscia la Notizia… Quel che accadde in seguito è noto. Di lì a poco tempo si sposarono e io fui il loro testimone di nozze a Bergamo”.

La conclusione è davvero triste: “Sposarsi significa sopportarsi, se ciò non è possibile conviene dirsi addio per evitare guai maggiori. Michelle e Tomaso sono arrivati al traguardo, nessuno dei due però ha vinto la gara. Gli sposi che si dividono perdono insieme la partita”

