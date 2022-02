Samanta Togni: “La mia nuova vita a Dubai per amore”

In pochissimi anni la vita di Samanta Togni si è trasformata ma lei ai cambiamenti è abituata ed è per delusione e per amore che adesso la sua nuova vita è a Dubai. Samanta Togni e Mario Russo tornano spesso in Italia, almeno una volta al mese, per lavoro e per i figli ma per il momento e forse per un bel po’ di tempo per la ballerina non c’è più spazio in tv, nessuna conduzione. E’ questa la sua grande delusione, aveva già raccontato sui social che dopo avere lasciato Ballando con le Stelle per lei si stava aprendo una carriera importante in tv ma alla fine tra programmi annullati e affidati ad altri a Samanta non è rimasto niente se non l’amaro in bocca. E’ stato un periodo difficile ma l’ha superato, è volata a Dubai e con suo marito ha scelto la sua nuova vita, lo racconta alla rivista Chi.

Samanta Togni aveva paura di Dubai

Aveva paura di sentirsi un granello di sabbia nel deserto, non le piacevano i grattacieli e nemmeno la movida ma poi ha conosciuto la comunità italiana, tante persone in cui si è riconosciuta e ha iniziato ad insegnare danza anche lì. Una vita completamente diversa ma confessa che Dubai le ha dato la forza di sognare di nuovo.

E’ per amore che ha cambiato vita, prima di conoscere Mario Russo forse non immaginava di potere lasciare Ballando e tentare altre strade. Non è andata come aveva previsto e sognato ma la storia d’amore che sta vivendo la fa volare.

“La vita è una continua evoluzione… e spesso ci sorprende! Penso sia il momento di vivere la mia vita, di dedicarmi a noi due e ai figli che abbiamo già” ma sta anche preparando uno spettacolo all’Expo di Dubai; pronta a ricominciare.

