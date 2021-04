Samanta Togni compie gli anni ma rinuncia ai ritocchi nonostante il marito chirurgo (Foto)

Una piccola festa in casa per il compleanno di Samanta Togni. Ieri la splendida ballerina ha compiuto 40 anni e ha soffiato le candeline stretta alla sua famiglia, i genitori, il figlio e suo marito. A 40 anni sono tantissime le vip che scelgono di fare qualche ritocco, tante ben più giovani continuano a rifarsi fino a cambiare i lineamenti del viso. La Togni non solo è giovane e bellissima ma non ha alcun desiderio di sottoporsi a qualche intervento, nonostante suo marito sia chirurgo estetico. Mario Russo è l’uomo che le ha in parte cambiato la vita, le ha dato anche una spinta in più per fare il grande il salto. Innamoratissimi e felici ma niente ritocco, anche se ha il chirurgo è in casa. E’ il sogno di molte donne ma Samanta Togni non ne approfitta e alla rivista Oggi ripete il suo no ai ritocchi.

SAMANTA TOGNI IL COMPLEANNO IN CASA CON LA FAMIGLIA

“Niente ritocchi anche se ho il chirurgo in casa” rivela al settimanale. Ricordiamo però che ha solo 40 anni, magari tra un po’ non dirà la stessa cosa. “Essendo una ballerina ho un rapporto con il mio corpo sempre molto critico – ha spiegato alla rivista – E mi guardo allo specchio per trovare gli eventuali difetti. Ma con gli anni che passano coltivo un rapporto pacifico, non ho l’ansia della ruga” ma non vuol dire che non si curi e non si sottoponga a vari trattamenti.

Ha aggiunto infatti che desidera invecchiare nel migliore dei modi: “Quindi mi sottopongo a qualche trattamento”. Si piace ma alla fine non esclude che un giorno possa cambiare idea ma in quel caso è certa che si fiderebbe solo di suo marito, lui non ammette gli eccessi e punta solo su interventi che migliorano la persona. Auguri Samanta, buon compleanno!