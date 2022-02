Tra Chiara Maci e Filippo La Mantia è finita già da mesi?

Da troppo tempo Filippo La Mantia e Chiara Maci non appaiono insieme e non solo sui social. Bisogna andare di molto indietro nel tempo per trovare una loro foto insieme. Le chiacchiere sul loro addio si susseguono già da un po’ di tempo, Maci e La Mantia non dicono nulla, la privacy prima di tutto. Le vacanze però sono sempre separate, anche questo fine settimana lei è finalmente arrivata nel suo luogo dei desideri, in montagna sulla neve, ma da sola, con i figli. Entrambi postano scatti con i rispettivi figli e con il piccolino che li unirà per sempre ma dell’amore tra Chiara Maci e Filippo La Mantia parla la rivista Diva e Donna. Il settimanale di gossip conferma che la storia d’amore tra lo chef che vuole essere chiamato cuoco e la food blogger è finito.

Filippo La Mantia e Chiara Maci hanno un figlio, il piccolo Andrea

Il loro amore aveva fatto sognare non solo gli appassionati di cucina, una storia d’amore che faceva sognare, poi la nascita di Andrea nel 2018. Si sarebbero lasciati già da qualche mese ma entrambi sembra vogliano mantenere il massimo riserbo, non dicono nulla sulla separazione. Lei che è anche conduttrice e scrittrice ha un’altra figlia, Bianca, nata da una storia d’amore precedente. Ed è sempre con i suoi bambini che la Maci di recente ha fatto un viaggio a Dubai.

Possibile che anche per loro la crisi sia scoppiata per colpa del lockdown? E’ successo a molti. Filippo è tornato a vivere a Palermo per gestire il suo nuovo ristorante dopo avere chiuso il locale di Milano che non ha retto alle chiusure imposte dalla pandemia.

Non parlano del loro addio, magari anche perché c’è ancora modo di tornare di nuovo insieme, forse c’è ancora tempo per la riconciliazione. 23 anni di differenza non erano un problema, si sono innamorati nel 2013, incontrati durante un evento di cucina. Forse è finita davvero, come scrive Diva e Donna.

