Gabriel Garko e Matia fanno shopping per la casa per il loro primo anniversario

A un anno e mezzo dal coming out Gabriel Garko riesce finalmente a vivere la sua vita senza dovere fingere e con Matia sta scegliendo la sua vera vita. Sono progetti importanti quelli di Garko ed è con il giovane fidanzato accanto che si è fatto paparazzare senza timore. Per le strade di Milano la coppia cammina senza badare a nulla, ricordiamo invece che con Gabriele Rossi la storia è stata completamente diversa; un amore vissuto per tanti anni nascondendo la realtà, fingendo tutto il possibile. Lo shopping casalingo è il modo perfetto per una coppia per festeggiare un anniversario importante, il primo anno d’amore. Così gettano le basi per un legame che sta diventando sempre più importante. Con le mascherine non tutti li riconoscono ma appena le abbassano il paparazzo non ha dubbi e le foto finiscono tra le pagine di Chi.

Gabriel Garko paparazzato a Milano con il fidanzato

Matia Emme non fa parte del mondo dello spettacolo, è anche questo che sembra avere conquistato l’attore. Il suo profilo Instagram è privato, non ha alcuna mania di protagonismo, dimostra che sta con Gabriel solo per amore. Ha 36 anni e non fa nemmeno il modello, come invece qualcuno aveva ipotizzato, ed è stato l’attore ad eliminare dubbi e pettegolezzi.

Per entrambi questo è un anno importante, di recente Gabriel Garko ha confidato che sta seriamente pensando all’idea di avere un figlio, ma sa che non è una cosa semplice, per questo si sta prendendo il tempo giusto per chiarirsi le idee, per capire se è davvero la scelta giusta, perché sembra che il suo compagno sia la persona giusta.

Incatenato ad altro in passato l’attore non è riuscito a vivere la sua vita alla luce del sole, a volte fingendo di amare fidanzate che erano a conoscenza della sua omosessualità e che a loro volta vivevano lo stesso tormento o la stessa voglia di successo.

