Gabriel Garko a Verissimo racconta del suo nuovo amore e di come avere un figlio

A un anno dal suo coming out Gabriel Garko torna a Verissimo e questa volta ha un desiderio da condividere, quello di avere un figlio. L’attore sarà ospite di Silvia Toffanin domenica 3 ottobre ma le anticipazioni di Verissimo stanno già facendo discutere. Gabriel Garko si sta documentando e si è anche dato una scadenza. Non gli resta molto per decidere cosa fare, se diventare padre o abbandonare per sempre questo sogno. Entro quest’anno l’attore deve prendere una decisione, è un termine che si è imposto, lo ha fissato nella sua testa e per più di un motivo. Nel corso dell’intervista su Canale 5 spiega tutto e confessa anche che non è single.

Gabriel Garko ha un nuovo amore ma non è un attore e nemmeno un modello

“Entro quest’anno prenderò una decisione a riguardo e mi documenterò bene prima di farlo. Da single non posso adottare per la legge italiana – Garko è consapevole della situazione – e anche se dovessi trovare un eventuale compagno con cui formare una famiglia non posso farlo ugualmente. L’unica possibilità sarebbe la maternità surrogata, ma anche quello in Italia non si può fare”. Gli step burocratici ci sono e aggiunge anche la sua paura per un figlio perché non sa se questo mondo gli piace.

“Non so se mi piace questo mondo di oggi e non so se mi farebbe piacere mettere al mondo una vita che poi deve vivere in un futuro che non sappiamo come sarà” sono i normali timori di tutti i genitori ma Gabriel Garko ne ha qualcuno in più da superare. Il suo non è un semplice desiderio, sta riflettendo anche su altro.

Garko ha un nuovo compagno, non dice molto ma confida che ha 36 anni e che è una storia che è iniziata bene sono tutti i punti di vista, spera possa durare a lungo.