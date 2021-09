Gabriel Garko pensa a un figlio: la sua vita è cambiata

Dal coming out nella casa del GF Vip a oggi la vita di Gabriel Garko è cambiata, desidera avere un figlio, ci sta pensando seriamente. Lui però resta realista anche se ammette che ha la testa per aria e nella sua intervista a FQ Magazine parla di questo desiderio, degli altri desideri, ma non dell’amore che sta vivendo adesso. Su questo Gabriel Garko continua a rimanere riservato, a proteggere la sua vita privata. Confida che ha sempre vissuto con il freno a mano tirato e non si è mai goduto tutto fino in fondo. Era abituato a recitare sempre una parte, aveva le sue maschere, ne parla con assoluta tranquillità, quindi oggi ha una nuova vita. Garko ha 49 anni e la sua è stata e continua ad essere una rinascita. Oggi respira e pieni polmoni ed ecco che è arrivato il desiderio di diventare padre.

Gabriel Garko: “E’ come se mi sentissi nudo ed esposto”

Prima era sempre dietro una maschera, anche se molti conoscevano il suo segreto di Pulcinella dirlo è stato diverso. “Da una parte è come se mi sentissi nudo ed esposto, dall’altra come se mi stessi adattando dopo aver ritrovato me stesso e i miei spazi. Mi ero abituato a indossare tante maschere” ma non viveva bene, nessuna maschera gli stava comoda.

Tra i suoi desideri più forti c’è quello di avere un figlio, dice poco, ci sta pensando: “Sono una persona estremamente realista ma sto tanto con la testa per aria. Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente”.

All’inizio aveva paura di uscire di casa, dopo la sua confessione aveva paura degli sguardi della gente, per le bugie dette: “Non volevo farlo, poi è scattato il click e ho pensato: i giochi sono finiti. Si continuavano a dire cose false su di me e io non volevo essere trascinato in situazioni che per anni mi hanno portato solo sofferenza”.