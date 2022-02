Alessandro Basciano a Sophie: “Ti amo, sei la mia vita” ma nessuno gli crede

Palloncini rossi e rosa, parole d’amore, bollicine. Anche nella casa del Grande Fratello VIP 6 è tempo d’amore. Alessandro Basciano ieri sera ha organizzato una cena romantica per la sua Sophie Codegoni. I due vipponi, chiacchierando nei giorni scorsi, avevano detto di non essere molto legati a queste ricorrenze e di poter anche fare a meno di festeggiare. Ma alla fine a quanto pare, cupido ha smosso le emozioni e Alessandro ha deciso di fare una bella sorpresa alla sua Sophie. Una cenetta romantica che però non ha suscitato nessuna emozione nel pubblico a casa, sono pochissimi infatti i telespettatori che credono in questa storia d’amore.

E pensare che ogni anno, le ship nate in questo genere di programma, fanno sognare il pubblico. Eppure Basciano e Sophie proprio, non riescono a far breccia nel cuore dei telespettatori del GF VIP 6 che in questa storia, ci vede davvero poco di sincero. Ieri il Basciano ha anche scritto una lettera piena d’amore e di frasi da baci Perugina alla sua Sophie. Neppure questo ha scalfito i cuori di fan del GF VIP 6, rimasti raggelati, dalla lettera…

Perchè nessuno crede a questo sentimento è anche facile da spiegare: non è amore quello che stiamo vedendo perchè se ami, ti comporti in modo diverso, non offendi, non insulti, non umili. Perchè prima si rispetta la donna che hai al tuo fianco, e poi si ama. I due concorrenti però ci credono e si fanno anche promesse importanti, per cui, come si suol dire in questo caso: se sono rose, fioriranno, altrimenti, appassiranno!

La lettera di Alessandro Basciano per Sophie Codegoni

“Vorrei iniziare così, dando un titolo a questa lettera, anzi a questa favola. Sì, proprio così. Senza un copione e senza nulla di programmato ma solo con una parola: quella parola chiamata destino”: è con queste parole che inizia la lettera con cui Alessandro dichiara tutto il suo amore a Sophie: “Sophie, devi sapere che da quel 17 dicembre la mia vita è cambiata, mi stai facendo ricredere nell’amore e riaprire il cuore. La cosa più importante è che mi sto fidando di te” continua.

Frase dopo frase, Sophie ascolta attenta ogni parola mentre con gli occhi sognanti guarda il suo Alessandro. “Non scordare mai i nostri abbracci, i nostri respiri, i nostri occhi. Ricorda che nel bene e nel male ti vorrò sempre, sei la mia vita. Ti amo” conclude Alessandro. Una lettera che ha conquistato, a quanto pare, solo il cuore della bella Sophie.

