Fiocco rosa in casa di Antonella Clerici e Garrone: è nata Maelle Wow

Inizia con una bellissima notizia la giornata di Antonella Clerici e Vittorio Garrone, con un nuovo arrivo nella loro famiglia. E’ nata Maelle Wow, lo stesso nome della figlia della conduttrice, è il nome scelto per una dolcissima puledrina. I cavalli sono diventati la passione di Maelle, la figlia di Antonella Clerici ed Eddy Martens. L’amore per gli animali, per la natura per lei è arrivato forte con la scelta della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno di cambiare vita, di trasferirsi per amore nella casa nel bosco di Vittorio Garrone. Una scelta che ha reso felici tutti, così adesso Maelle ha i suoi fratelloni, una famiglia allargata, cani, tanto verde, nuovi amici e da questa mattina anche un cavallo che porta il suo nome: Maelle Wow.

Antonella Clerici emozionata per la nascita della prima puledrina dell’anno

Un’immagine tenera della puledrina appena nata. E’ nata in Normandia, uno dei posti del cuore di Antonella e Vittorio, dove si rifugiano appena possono. Quei luoghi sono magici, in Normandia sembra di vivere in un mondo così lontano dal nostro, così diverso da tutto.

Maelle Marterns pochi giorni fa ha festeggiato il suo compleanno, ha compiuto 13 anni, è diventata una bellissima ragazzina. Per farle gli auguri la sua mamma ha postato una foto con il suo cane, con Simba, un labrador che ricorda tanto Oliver, il cane che per tanti anni è stato accanto ad Antonella.

Ogni giorno in diretta con E’ sempre mezzogiorno Antonella Clerici ha per il suo pubblico messaggi importanti. Oggi un applauso rivolto ai giovani che da due anni continuano a vivere un presente che non è quello che avevano immaginato. Un applauso ai nonni che credevano non avrebbero più vissuto la guerra, invece sono stati smentiti.

Anche il post della nascita della puledrina Maelle Wow è un messaggio, positivo, di vita. Parla di futuro, passioni ed emozioni.