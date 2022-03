I Ferragnez a Disneyland alloggiano nella camera Spiderman

Una bellissima sorpresa per Leone: i Ferragnez sono volati a Dinseyland e per tutta la famiglia saranno giorni meravigliosi. Vittoria è di certo troppo piccola per capire dove si trova in questo momento ma l’allegria per lei è importante. Leone è felicissimo, mamma e papà hanno scelto per lui la camera Spiderman. Così immersi nella magia dei personaggi dell’infanzia e non solo Chiara Ferragni e Fedez si sono regalati altri giorni di vacanza, senza dimenticare mai il lavoro. La Ferragni era già a Parigi, impegnata con la Fashion Week, è lei che ha raggiunto per prima il parco di divertimento. Ai follower ha subito mostrato dove avrebbero alloggiato immaginando l’emozione del figlio ne vedere la camera a tema Spiderman.

Fedez e i bambini raggiungono Chiara Ferragni a Parigi, a Disneyland

Dopo l’ira dell’influencer contro chi aveva scritto che lei vestita da Catwoman a Paigi aveva lasciato Fedez a casa a fare il babysitter arrivano le immagini da Disneyland. Foto che riportano tutti bambini con il castello da immortalare e le attrazioni con cui divertirsi tutti insieme. Meravigliosi i fuochi d’artificio, splendida l’atmosfera in un luogo da sempre magico.

Tante risate, tanta allegria ma c’è chi continua a ripetere che tra Chiara Ferragni e Fedez ci sia ancora una crisi da superare, che forse molto di ciò che mostrano sui social è solo per mascherare i problemi di coppia. Quale coppia non ha problemi ogni tanto? Vanno superati e Disneyland se necessario può essere il posto giusto per tornare a sognare.

Ieri sera i bimbi stanchissimi sono andati a letto e Fedez ha preso dello champagne per sua moglie: “Gradisce dello champagne?”. Chiara non ha dubbi, la risposta è affermativa: “La serata si fa piccane” ma ovviamente almeno per lo champagne la telecamera si spegne e il resto è davvero vita privata.